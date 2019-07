Marcano e Saravia já chegaram ao Porto

Iván Marcano e Renzo Saravia chegaram, esta manhã, à cidade do Porto para reforçar os dragões. O lateral-direito foi o primeiro reforço confirmado para a época 2019/20, mas só agora chegou por ter estado na Copa América, ao serviço da seleção da Argentina.

Saravia, proveniente do Racing, assina contrato válido por quatro temporadas, até 2023.



Marcano foi negociado nos últimos dias com a Roma e está de regresso ao Dragão. O central espanhol foi saudado, de forma efusiva, pelos funcionários do clube que o receberam no aeroporto.

O jogador, de 32 anos, deixou o Porto na época passada e assinou a custo zero pela Roma. O ano não foi positivo em Itália e o jogador não entrava nos planos de Paulo Fonseca. Os vice-campeões nacionais ainda não oficializaram a contratação do espanhol, que deverá assinar contrato para as próximas três temporadas.

Os dois jogadores chegam ao Porto para reforçar a defesa de Sérgio Conceição.