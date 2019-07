Jorge Jesus empata na estreia pelo Flamengo

Foi com um empate que Jorge Jesus se estreou ao comando do Flamengo. A equipa carioca empatou 1-1 com o Atlético Paranaense, em jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Copa do Brasil.

Gabriel Barbosa, avançado que passou sem sucesso pelo Benfica, fez o golo do empate do Flamengo, aos 65 minutos. Leo Pereira inaugurou o marcador, aos 50 minutos.

O jogo da 2.ª mão está marcado para quarta-feira, no Rio de Janeiro.