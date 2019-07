Bispo da Guarda e a crise dos refugiados. "Isto não é razoável, não é de gente adulta"

O prelado reafirma a disponibilidade da sua diocese para receber refugiados e destaca o caso de acolhimento de refugiados da Eritreia no seminário do Fundão: "Cada vez que vou ao Fundão e vejo 24 refugiados da Eritreia, penso 'ainda bem que neste caso não se passou aquilo do navio da ONG alemã, Sea Watch, que é uma vergonha'."

D. Manuel Felício encontra no seu passado e na época em que decidiu ser padre as razões para defender a sua abertura ao acolhimento. “Os meus pais foram falar com o senhor abade, assim se chamava na minha terra, depois de eu ter dito que queria seguir os passos dos padres missionários que tinham passado na minha escola e mostrado uns 'slides'. Era a primeira vez que via 'slides'... E lá fui eu, com 10 anos, para o seminário de Fornos de Algodres”, conta, confessando que ali passou as dificuldades de quem só via os pais no Natal.

Mas foi aos 17 anos, que “tombou”, ou seja, que decidiu mesmo seguir a formação teológica. “Foi um ano, em Viseu, foram cinco anos, em Lisboa e, depois, ordenei-me para a diocese de Viseu, onde estive 29 anos como padre”, recorda.

Numa família de três irmãos, foi ele o único a seguir essa vocação. “Tive um tio que andou no seminário e, depois, saiu e a minha avó ficou sempre com pena. Quando disse que ia para o seminário ficou toda contente”, diz, saudoso.

D. Manuel Felício foi nomeado bispo coadjutor da Guarda a 21 de dezembro de 2004, por João Paulo II, tomando posse a 16 de janeiro de 2005 como bispo auxiliar de D. António dos Santos. Em dezembro do mesmo ano, sucedia-lhe, após a aceitação da renúncia deste, por problemas de saúde, ao governo pastoral pelo Papa Bento XVI.