Nigéria e Senegal nas meias-finais da CAN

Nigéria e Senegal apuraram-se, esta quarta-feira, para as meias-finais da Taça Africana das Nações (CAN).

Os nigerianos derrotaram, nos quartos de final, a África do Sul, por 2-1. Chukwueze adiantou as super águias, aos 27 minutos, Zungu empatou aos 71 e Troos-Ekong repôs a vantagem ao cair do pano, ao minuto 89.

Desta feita, não foi Sadio Mané o herói do Senegal. Foi Idrissa Gueye, do Everton, de Marco Silva, que marcou, aos 70 minutos, o golo da vitória senegalesa sobre o Benim. Ao minuto 83, Verdon "matou" qualquer reação da própria equipa, ao ver o cartão vermelho.

O Senegal fica, agora, à espera de Madagáscar ou Tunísia. A Nigéria disputar um lugar na final frente a Costa do Marfim ou Argélia.