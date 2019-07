Benfica empresta Lema ao Newell's Old Boys

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, que voltou a emprestar Cristian Lema. Desta feita, ao Newell's Old Boys.

No site oficial, os encarnados revelaram que a cedência é válida pelo período de um ano. Depois de meia época no Benfica, Lema foi emprestado ao Peñarol, do Uruguai, com que marcou três golos em 20 jogos.

Agora, experiencia novo empréstimo, mas a um clube do seu país natal. Formado no Guillermo Brown, o central argentino, de 29 anos, representou o Newell's Old Boys em 2010, na primeira temporada como profissional. Lema também passou por clubes como Tigre, Quilmes e Belgrano.