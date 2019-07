Revelada gravação em que russos combinam financiamento ilegal a partido de Salvini

Já Savoini, em declarações à Euronews, confirmou ter estado no referido hotel para se encontrar com empresários locais, mas ao mesmo tempo negou a reunião. "Posso apenas dizer que nunca foi dado um cêntimo ou um rublo à Liga de nenhum dos citados no artigo. Sou da Lombardia Russia [uma associação cultural], nunca disse que era emissário da Liga”, acrescentou à agência Ansa.

A revista italiana L’Espresso já tinha publicado a história em fevereiro , mas agora a BuzzFeed News publica excertos áudio da conversa : a 18 de outubro do ano passado, num luxuoso hotel moscovita, três assessores próximos de Matteo Salvini – incluindo Gianluca Savoini, considerado o seu braço-direito – terão combinado um esquema para financiar ilegalmente, em 65 milhões de euros, a Liga, partido de extrema-direita do vice-primeiro-ministro italiano e ministro do Interior. Não se sabe até que ponto é que o negócio evoluiu, mas Salvini e Savoini desmentem ter recebido qualquer dinheiro russo.

O esquema descrito na gravação – a negociação dura cerca de uma hora e 15 minutos – dependia de intermediários, que venderiam pelo menos três milhões de toneladas métricas de petróleo, oriundos de uma petrolífera russa, à homóloga italiana Eni, com um desconto de 4%, que equivaleria a cerca de 58 milhões de euros. Essa verba seria canalizada para um saco azul da Liga, com o objetivo de financiar a campanha às eleições europeias de maio.

“É muito simples. De acordo com o planeamento feito pelos nossos tipos da política, um desconto de 4% a 250 mil [toneladas métricas], mais 250 mil por mês durante um ano, é suficiente para sustentar uma campanha”, diz um dos três italianos na gravação áudio disponibilizada pela BuzzFeed News.

Mais um caso de influência russa nos partidos europeus?

Esta será a prova mais forte até agora vinda a público de um financiamento russo à extrema-direita europeia, apesar de várias pistas apontarem para tal, nomeadamente em França ou na Áustria, onde o Governo caiu depois de o vice-primeiro-ministro Heinz-Christian Strache, do Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ), ter sido apanhado num vídeo a negociar favorecimentos em troca do apoio de milionários russos.

Os três elementos russos presentes na reunião – que o BuzzFeed não conseguiu identificar – consideravam Salvini um “novo Trump”, enquanto Savoini falava de uma vontade de “mudar a Europa”. “É preciso criar uma nova Europa que esteja mais próxima da Rússia, como era habitual, porque queremos manter a nossa soberania”, sublinhou.

A Liga foi a grande vencedora das eleições europeias de 26 de maio, com 34,3% dos votos, muito à frente do Movimento 5 Estrelas (M5S), terceiro classificado, com 17,1%. Via Facebook, o líder do parceiro de coligação e também vice-primeiro-ministro, Luigi Di Maio, já deixou um recado, mais um numa longa lista de desentendimentos recentes: “Cada vez que ouço isto fico mais orgulhoso do M5S: nunca fizemos contactos com financiadores ocultos, petrolíferas ou outras nações para jogos políticos subterrâneos”.