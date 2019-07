Bruno Lage elogia "timing" do adeus de Jonas aos relvados

Bruno Lage enalteceu, esta quarta-feira, o "timing" de Jonas para terminar a carreira.

"Decidiu bem, decidiu terminar como nós queríamos, que era dentro de campo, chegar à marca bonita dos 300 golos e sendo campeão nacional. [Jonas] tem uma longa carreira pela frente, fez história no Benfica, ficará para a história no Benfica. É um tremendo jogador, uma referência que se perde, mas é um momento que tínhamos de viver todos juntos, porque ele merece todo este carinho do público, por aquilo que conquistou e aquilo que deu ao longo dos anos pelo Benfica", afirmou o treinador do Benfica, em declarações à BTV.

Derrota que não apaga as coisas boas



Bruno Lage falava no rescaldo da derrota com o Anderlecht, por 1-2, no jogo de apresentação do Benfica aos sócios e adeptos.

Atendendo às duas semanas de trabalho que tem menos que os belgas e ao facto de ter utilizado 30 jogadores, o técnico considerou a exibição positiva. Lage considerou "injusto" dizer que a segunda parte, em que o Benfica conseguiu reduzir, foi melhor que a primeira:

"Sinto que quando estamos por cima do jogo é quando sofremos os dois golos. [Tivemos] uma transição defensiva sempre muito forte e curiosamente, nessa transição defensiva, recuperamos a bola e perdemos ingenuamente, o que dá depois oportunidade de fazer o primeiro golo. Surge depois um golo num canto, mas são situações normais no início de época. Pelo que foi o jogo, pelas oportunidades que criámos, mas essencialmente pelo que fizemos durante a partida, estamos muito satisfeitos com aquilo que fizemos."

Lage perdeu os dois avançados que jogam atrás do ponta-de-lança, Jonas e João Félix, "o mais velho e o mais novo". Agora, o treinador do Benfica quer "encontrar soluções para os substituir da melhor maneira".

Apesar das dificuldades e da derrota, Bruno Lage está confiante para a nova temporada: "Estamos muito satisfeitos e confiantes em construir uma grande equipa."