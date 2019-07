Adversários do Vitória de Guimarães na Liga Europa não saem do nulo

O Jeunesse Esch, do Luxemburgo, e o Tobol, do Cazaquistão, não deram qualquer passo, esta quarta-feira, no sentido de determinar qual das duas equipas irá defrontar o Vitória de Guimarães na segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

As duas equipas empataram sem golos, no Luxemburgo, na primeira mão da primeira pré-eliminatória. Os cazaques foram mais rematadores (8-10), mas os luxemburgueses acertaram mais vezes na baliza (4-1).

A segunda mão está marcada para a próxima quinta-feira, no Cazaquistão. A equipa que vencer passará à próxima fase. Se houver empate com golos, passa o Jeunesse Esch - novo nulo levará a prolongamento.

A equipa que vencer o "mata-mata" terá pela frente o Vitória de Guimarães, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.