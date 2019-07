Luis Díaz só pensa em "ser campeão no final da época"

Luis Díaz acaba de chegar ao FC Porto, mas já pensa em ser campeão. E não é em qualquer altura - é já no final da época, para reconquistar o título que, na temporada passada, os dragões perderam para o Benfica.

O extremo internacional colombiano, de 22 anos, é reforço do FC Porto para a próxima época. Luis Díaz assinou por cinco temporadas, mas é já nesta que quer ser campeão, conforme transmitiu ao Porto Canal.

"Antes de mais, quero adaptar-me o mais rápido possível a esta nova realidade. Quero integrar-me na equipa rapidamente e conquistar muitos títulos no FC Porto. Só penso em estar à disposição da equipa técnica e em ser campeão no final da época", sublinhou o avançado.



Luís Díaz mostrou-se "contente e agradecido" por poder estar no Porto e concretizar o sonho de jogar "num clube grande". "Agora, é trabalhar para fazer as coisas bem e concretizar os objetivos que temos", frisou.

A "mística" do número 7



O número 7, no panorama do futebol mundial, "pertence" a Cristiano Ronaldo. No FC Porto, pertencia a Hernâni. Agora, pertence a Luis Díaz.

O extremo associou a escolha do dorsal à posição em que joga e ao seu perfil: "Escolhi este número pelo meu estilo de jogo. Os números que mais me atraem são o 7, o 10 e o 11, mas não estou habituado a escolher o meu número. Podia escolher qualquer número que estivesse livre e escolhi o 7, mas o mais importante é poder ajudar a equipa."

Luis Díaz aproveitou para "deixar uma saudação especial" aos adeptos do FC Porto e para pedir que o apoiem. "Estou aqui para aprender e para crescer como pessoa e como jogador", assumiu o extremo.