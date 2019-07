Os cinco anos no Benfica foram os melhores da carreira de Jonas

Jonas não faz por menos, no dia em que termina a carreira. O agora ex-avançado, que foi homenageado pelo Benfica, esta quarta-feira, assumiu que os cinco anos que passou na Luz foram os melhores da carreira.

Em entrevista à BTV, após jogar os primeiros 10 minutos do jogo de apresentação do Benfica aos sócios, com o Andelecht, Jonas foi questionado que momento elegeria como o melhor, entre aqueles que passou no Benfica. O camisola "10" escolheu todos:

"Foram tantos momentos marcantes e de alegria, de vitórias e também de derrotas, o que também faz parte. Ficaria com os cinco anos maravilhosos que passei aqui, foram os melhores da minha carreira."

Quando a ideia de pendurar as botas tomou forma



Jonas assumiu que "não é fácil tomar a decisão de parar de jogar futebol profissional", muito menos quando a carreira é longa, como a do internacional brasileiro, que durou 15 anos. E deixou uma revelação.

"A partir do meio da época passada, já me vinha a preparar para este momento, devido aos problemas físicos e pensar que não conseguiria jogar ao nível que estava habituado a jogar. Não conseguiria ajudar os meus companherios da forma que gostaria", assumiu.

Assim, Jonas acredita que a decisão chegou no "momento certo, na hora certa, vindo de uma época fantástica", com a reconquista do campeonato. "Nada melhor que terminar desta maneira. Foi a escolha certa para mim. Hoje, cumpre-se aquilo que eu disse nas minhas entrevistas, que gostaria de terminar a carreira no Benfica. Tive esse privilégio e esse prazer", regozijou o agora ex-jogador encarnado.

O dia da homenagem, e da despedida, foi "especial e marcante" para Jonas, que deixa o Benfica com o sentimento de "dever cumprido":

"Vou levar para sempre o que vivi aqui, serei eternamente grato a este clube. É uma despedida dos campos, mas um até breve para a família benfiquista. Fico com sentimento de gratidão e amor para este clube."