Socialista Carlos César anuncia saída do Parlamento

O líder do grupo parlamentar do Partido Socialista, Carlos César, anunciou esta quarta-feira que não vai ser candidato a deputado nas eleições legislativas de outubro.

A decisão foi comunicada num jantar do grupo parlamentar, que contou com a presença de António Costa.

"Já no próximo sabado, o PS dos Açores decidirá sobre a composição da sua lista de candidatos à Assembleia da República. Este é, por isso, um dos locais próprios e a altura e momento adequados para vos dar conta de uma decisão que tomei desde os primeiros momentos, em 2015, e comuniquei ao secretário-geral, e que tem a ver com o facto de não ser candidato à Assembleia da República", declarou Carlos César.

“É tempo de dar lugar a outros, contribuindo para um salutar princípio de renovação dos cargos políticos. O meu entendimento é que o PS dever prosseguir o caminho de renovação que está a fazer, no plano nacional como no caso dos Açores, com empenhamento de novas gerações, de novas pessoas na política e uma das formas de propiciar que isso aconteça é dar oportunidade a outros para ocupar os nossos cargos”, sublinhou o lider parlamentar socialista e antigo presidente do governo regional dos Açores.



O primeiro-ministro e líder socialista, António Costa, tomou depois a palavra para agradecer o trabalho de Carlos César à frente do grupo parlamentar do PS.

"Uma das suas qualidades é a sua determinação, porque ao longo destes quatro anos e repetida vezes tivemos sempre a mesma conversa e, apesar do meu otimismo nunca me ter permitido desistir da insistência, a verdade é que a determinação do Carlos César venceu o meu otimismo", afirmou António Costa.

O líder socialista diz que "compreende bem" e respeita a decisão de Carlos César de deixar a Assembleia da República e elogia o trabalho realizado nos últimos anos.

"Lembro-me bem como nos desafiámos mutuamente para sair da nossa zona de conforto, eu para concorrer a secretário-geral do PS e ele, que tinha deixado a vida política, para voltar à vida política. E queria agradecer a genorisidade com que o fez", sublinhou António Costa.