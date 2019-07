Luís Neto pediu a Bruno Fernandes para ficar no Sporting

Luís Neto acredita que, apesar de todos os rumores de saída e do "alarido" em torno de Bruno Fernandes, o médio está focado no Sporting e assim estará, enquanto - ou se - continuar em Alvalade. De qualquer forma, o central já pediu a Bruno Fernandes para ficar no Sporting.

"Já lhe pedi", admitiu Luís Neto, em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, na Suíça. "Ele sabe a minha opinião. Tudo isto em volta do Bruno é muito pelo que ele fez e é tudo mérito dele. Os números dele no ano passado são assombrosos e, combinando com o que conseguiu na seleção, está de parabéns. É um sucesso com que tem de lidar, uma fase de mercado que mexe com toda a gente, mas vejo o Bruno com a cabeça no Sporting, como grande profissional que é", acrescentou.

Luís Neto mostrou total confiança no profissionalismo do colega de clube e seleção: "Enquanto estiver cá, vai ajudar-nos com todo o coração e toda a motivação que ele tem, por isso estamos descansados."

Resultado negativo não pode ser desvalorizado



Luís Neto falou após a derrota do Sporting diante do Rapperswil-Jona, equipa do terceiro escalão do futebol suíço, por 2-1. Um mau resultado no primeiro teste da pré-época. O central desvalorizou.

"É normal, os primeiros jogos são sempre mais complicados, tentamos fazer bem as coisas, mas um bocadinho na fadiga. Os primeiros jogos da pré-época custam. Ninguém gosta de perder, mas ainda não valorizamos o resultado. Temos muito trabalho para fazer e muitos jogadores por chegar. O que fica é o espírito de todos os jogadores de darem o melhor pelo Sporting. Isso é o mais importante", frisou.

A nível pessoal, o ingresso no Sporting "tem sido uma boa experiência". O internacional português espera "poder ajudar a equipa com muito sucesso". Quanto à competição com Mathieu, Coates e Ilori, Neto não se esconde e frisa que "os melhores devem sempre estar em campo":

"Uma equipa forte e um grupo forte tem de ter sempre grandes jogadores em todas as posições, tem de haver competição. Eu sou mais um para ajudar. Cada um empresta à equipa diferentes características e, depois, caberá ao mister decidir. O importante é que estaremos todos a remar para o mesmo lado, que é o sucesso do sporting."