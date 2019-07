A legislatura 'morreu', viva a legislatura. Os 'memes' do debate do Estado da Nação

A ideia era debater os últimos 12 meses de governação, mas o debate do estado da Nação, que decorreu esta quarta-feira no Parlamento, acabou por ser, mais do que outra coisa, uma avaliação da chamada geringonça, já a pensar nas próximas eleições legislativas de outubro.

Embaladas no timbre da futura campanha eleitoral, as principais figuras da política portuguesa deixaram a sua opinião sobre o Governo liderado por António Costa. O primeiro-ministro foi, de resto, o primeiro a defender os últimos quatro anos de governação, assegurando que o país "recuperou a dignidade, a autoestima, o respeito internacional e encara o futuro com otimismo".



