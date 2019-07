Jonas despede-se do Benfica. "É apenas um até breve"

Jonas despediu-se, esta quarta-feira, dos adeptos do Benfica. O clube fez-lhe uma homenagem, com troca de lembranças entre o presidente, Luís Filipe Vieira, e o camisola "10".

Quando se esperava que Jonas, visivelmente emocionado, pegasse no microfone e falasse, desde o centro do relvado, aos adeptos, o agora ex-avançado ficou calado a olhar para o ecrã gigante do Estádio da Luz. Foi aí que passou a mensagem sentida de Jonas, já gravada, a todos os benfiquistas.

"A minha história neste clube é composta por cinco anos de muita alegria, de muitas conquistas e da sensação de verdadeiramente passar a fazer parte da família benfiquista. Saibam que isto muito me orgulha, como jogador profissional. (...) Este momento jamais pode ser visto como um adeus, até porque o meu coração estará sempre convosco e, sempre que possível, passarei por aqui. Por tudo isto, o melhor é dizer que, neste momento, é apenas um até breve. Carrega, Benfica."

Questão física influenciou decisão



Jonas termina a carreira aos 35 anos de idade, duas épocas em que foi muito castigado pelas lesões. O internacional brasileiro assumiu que o estado físico foi um dos motivos que o levou a pendurar as botas.

"Alguns motivos levaram-me a tomar esta decisão, sobre os quais estou muito seguro e tranquilo. Entre eles, a questão que envolveu o meu estado físico atual, que certamente impossibilitar-me-ia de continuar a jogar a alto nível desportivo", reconheceu o avançado.

Jonas garantiu que, destes cinco anos do Benfica, guarda as "vitórias, títulos, golos, amizades, respeito, companheirismo e muitas alegrias":

"Em 2014, após recusar outras propostas para jogar noutros clubes de outros países lembro-me como se fosse hoje da minha chegada ao glorioso. na bagagem uma vontade muito grande de dar o meu melhor e de fazer história com esta camisola. Posso até atrever-me a dizer que esta bonita história, que rapidamente passou a ser construída, ainda está a existir e certamente continuará a existir, pois nada será capaz de apagar cada um dos momentos bonitos que compõem a minha história e que foram sendo construídos em harmonia com o glorioso enquanto eu cá estive presente."