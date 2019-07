Famalicão contrata central do Atlético de Madrid nomeado para o Golden Boy

O Famalicão anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Nehuén Pérez. O central argentino, nomeado ao prémio Golden Boy, reforça o clube recém-promovido à I Liga por empréstimo do Atlético de Madrid até ao final da época.

O "gigante" espanhol recrutou Nehuén Pérez ao Argentinos Juniors em julho de 2018, embora o central, de 19 anos, se tenha mantido no clube de origem até ao final do ano. Em janeiro de 2019, foi integrado no plantel principal do Atlético e, recentemente, esteve no Mundial de sub-20, pela Argentina, tendo marcado frente a Portugal.

Pérez foi nomeado para o prémio Golden Boy de 2019, que premeia o melhor jogador sub-21 do mundo - uma espécie de Bola de Ouro dos mais novos. Agora, espera "dar o máximo em prol do Famalicão".

"Esta é uma grande oportunidade de evoluir numa liga competitiva e que tem dado a conhecer vários jovens talentos do futebol internacional", confessou Nehuén Pérez, citado pelo site oficial do clube.