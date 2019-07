O presidente do Sporting, Frederico Varandas, não abre o jogo sobre o futuro de Bruno Fernandes. Contudo, assegura que o Sporting vai estar pronto para competir, quando chegar a nova época.

O médio leonino tem sido associado a vários clubes ingleses, como Tottenham, Liverpool e Manchester United, mas está a fazer a pré-época no Sporting. Ainda assim, em declarações à Sport TV, esta quarta-feira, Varandas fugiu à questão sobre a continuidade de Bruno Fernandes:

"O que eu sei, e deixo essa garantia, é que o grupo do Sporting vai estar pronto para quando chegar ao momento para competirmos com as nossas ambições que são muitas e dignificar a camisola do Sporting. Nós vamos estar preparados, disso não tenho dúvida nenhuma."

Varandas mostrou-se muito satisfeito com a receção dos adeptos suíços ao Sporting, que "demonstra a dimensão mundial" que o clube tem.

"É um clube com uma força brutal, um clube gigante. É importante para os mais novos e para os que estão a chegar, para perceberem a dimensão do clube. É muito importante para estes jogadores perceberem e sentirem o peso que esta camisola tem", afirmou o líder leonino.

O Sporting bateu o recordes de receitas da renovação de lugar anual, entre outros. A ambição de Frederico Varandas, que está há menos de um ano na presidência do Sporting, é colocar o clube "num patamar acima, noutra dimensão", para poder "continuar a crescer".