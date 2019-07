Boavista promove regresso de Lucas Tagliapietra

O Boavista anunciou, esta quarta-feira, o regresso de Lucas Tagliapietra, que passara pelo clube na primeira metade da época 2016/17.

O defesa-central brasileiro, de 28 anos, deixou o Al-Batin, da Arábia Saudita, para voltar ao Bessa. O clube azadrezado não divulgou os detalhes da transferência, nem do contrato de Tagliapietra.

Em vídeo publicado no Facebook do Boavista, o defesa confessou estar "muito feliz por voltar a casa".

"Venho com o coração feliz, motivado para dar o meu melhor e ir em busca de grandes conquistas junto do Boavista e dos adeptos, que são uma grande força deste grande clube", afirmou Tagliapietra.

Lucas Tagliapietra foi lançado no futebol profissional pelo Santa Cruz-RS, do Brasil. Em 2011/12, rumou ao Pegasus, de Hong Kong, mas durou pouco tempo antes de ingressar no Dacia, da Moldávia. Foi, depois, contratado pelo Milsami Orhei, do mesmo país, onde foi descoberto pelos escoceses do Hamilton. Aí, passou época e meia, antes de rumar ao Boavista.

Contudo, o defesa ficou apenas seis meses no Bessa. Em janeiro de 2017, rumou ao Liga de Quito, do Equador, onde permaneceu durante dois anos, antes de rumar ao Al-Batin.