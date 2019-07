Progressos na criação de uma comissão constitucional na Síria

A Organização das Nações Unidas está próxima de alcançar um acordo para a constituição de uma comissão constitucional na Síria.

A informação foi avançada esta quarta-feira por Geir Pedersen, o enviado especial da ONU à Síria. “Acredito que fizemos progressos sólidos e que estamos muito próximos de chegar a um acordo sobre o estabelecimento de uma comissão constitucional”, disse, depois de um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Walid al-Moualem.

Depois de mais de oito anos de guerra na Síria, o regime está próximo de garantir o controlo da quase totalidade do território. Atualmente resta apenas uma bolsa de rebeldes em Idlib, junto à fronteira com a Turquia e uma região no nordeste que se rege de forma autónoma, com uma estrutura política onde dominam os curdos, mas que conta também com cristãos, árabes e representantes de outras minorias.

Damasco está a levar a cabo uma ofensiva, com o apoio da Rússia, para tentar libertar Idlib, mas existe um pacto de não-agressão informal com a região nordeste, onde as Forças Democráticas da Síria travaram e venceram uma importante batalha contra o Estado Islâmico.

Os líderes políticos desta região já disseram que não pretendem a independência, mas sim que seja respeitada a sua autonomia dentro de uma Síria federal. Bashar al-Assad não tem sido muito recetivo à ideia, mas dificilmente estará disposto a recorrer à força para se impor contra os curdos e seus aliados, que são apoiados pelos Estados Unidos, França e Reino Unido.

A ONU quer agora que seja criada uma Comissão Constitucional para proceder à reconstrução do país quando as armas se silenciarem. A Síria confirma que houve progressos, mas insiste que a comissão deve ser um assunto puramente interno.