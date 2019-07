Militão sente indisposição e abandona conferência de imprensa

A conferência de imprensa de apresentação de Éder Militão como novo jogador do Real Madrid terminou mais cedo do que o previsto. O central sentiu uma indisposição e não respondeu à última questão. "Estou com tonturas", disse, ao lado de Arbeloa, dirigente do Real que passou um copo de água ao brasileiro.

O jogador estava visivelmente incomodado, desapertou o nó da gravata, bebeu água e levantou-se, abandonando a sala de imprensa.

Antes, Militão já tinha reconhecido o papel de Sérgio Conceição na sua evolução como jogador e dito que o treinador do FC Porto "foi fundamental para atingir este nível".

Militão fez, ainda, o balanço de "um ano muito bom no Porto". "Fui muito bem recebido e todos me deram confiança. Estou muito feliz por tido esta experiência no Porto", completou o jogador que rendeu 50 milhões de euros ao FC Porto.

"Sempre quis jogar no melhor clube do mundo"

Militão saiu da sala, já depois de ter dito o essencial sobre a sua chegada à capital espanhola. "Estou a chegar a um nível muito alto, ao melhor clube do mundo, sem dúvida. É um dia muito especial para mim. É uma sensação muito boa fazer parte deste plantel. Sempre quis jogar no melhor clube do mundo", referiu.

O internacional brasileiro, que acabou de conquistar a Copa América, está preparado para a concorrência e antecipa "uma boa competição". Militão assegura, ainda, estar preparado para o desafio de lidar com a pressão de jogar num clube como o Real Madrid.

O central, de 21 anos, assinou por sete temporadas pelo Real Madrid.