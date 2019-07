Vinhos e turismo. Há uma nova licenciatura na Universidade de Évora

Enologia é a nova licenciatura que arranca no próximo ano letivo, na Universidade de Évora (UE). O anúncio foi feito esta semana pela instituição, que destaca as suas “condições únicas” para o ensino ligado à produção e à investigação cientifica na área da vitivinicultura, a que associa a componente do enoturismo.

“Embora o nome seja Enologia, este primeiro ciclo terá uma grande componente de viticultura, pois não existe enologia sem produção de uvas e tem, também, uma componente relacionada com o turismo, mais o enoturismo”, referiu Maria João Cabrita, na apresentação do projeto.

Para a coordenadora da nova licenciatura, esta é “uma vertente que diferencia este curso de outras formações existentes na área”, com a mais valia de “ter grande importância económica na região.”

“Pensamos que fazia muito sentido, este primeiro ciclo, na área do Alentejo, pois a viticultura é uma atividade económica muito importante, e os vinhos do Alentejo têm, não só, uma grande representatividade a nível de Portugal, como também um grande impacto a nível internacional”, alude a responsável.

Maria João Cabrita recorda que a instituição de ensino superior, há já “dez anos que oferece um segundo ciclo em viticultura e enologia”, no entanto “são formações diferentes”, onde se destaca o turismo, um sector, também ele, “de grande importância para a região”, daí ser fundamental “formar novos alunos e novos trabalhadores”, atendendo a que existem muitas “adegas na região que apostam no enoturismo”.

Também a reitora da Universidade de Évora destaca “as condições excecionais para o ensino nesta área”. Segundo Ana Costa Freitas, na base da decisão de criação deste novo curso estiveram “a longa tradição e 'know-how' da instituição na área da vitivinicultura” que vai “fortalecer a aposta da Universidade numa diversificação da formação em linha com as especificidades e necessidades da região”.

Ainda de acordo com a instituição, os alunos vão poder, logo a partir do primeiro ano, contactar com “a realidade da produção vitivinícola, na Herdade Experimental da Mitra, Pólo da Escola de Ciências e Tecnologia, bem como contactar a com atividades de investigação nesta área, por exemplo no MED - Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, recentemente classificado como “Excelente” pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.”