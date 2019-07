Luis Díaz está em Portugal para assinar pelo FC Porto

Luis Díaz já está na cidade do Porto e está pronto para assinar contrato com os dragões. O jornal "O Jogo" revela que o extremo colombiano aterrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro por volta do meio-dia.

O jogador, de 22 anos, terminou a participação na Copa América, teve uns dias de férias e está agora pronto para realizar testes médicos e assinar contrato com o FC Porto. Díaz deixa o Junior Barranquilla e abraça a sua primeira experiência na Europa.

"Estou satisfeito e agradecido a Deus por esta oportunidade de ir para o futebol europeu. Quero aproveitar a presença no FC Porto para crescer como jogador", disse o jogador, em declarações aos jornalistas, ainda na Colômbia.

"Vou encontrar jogadores como Pepe e Casillas que são referências. Terei oportunidade de estar ao lado deles", acrescentou Díaz, que custará cerca de sete milhões ao FC Porto e vai assinar por cinco temporadas.