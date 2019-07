Militão feliz por chegar "ao melhor clube do mundo"

Éder Militão foi apresentado no Santiago Bernabéu como reforço do Real Madrid e surgiu mais comedido do que é habitual, num contraste com o sua comportamento dentro de campo. O momento terá causado nevoso miudinho ao antigo jogador do FC Porto, mas não o impediu de manifestar a "felicidade por estar no melhor clube do mundo".

"Desde criança que queria jogar no melhor clube do mundo. Todos os adeptos podem ter a certeza que vou deixar tudo dentro de campo. Espero fazer uma ótima temporada e fazer história", disse o jogador, numa declaração curta, perante uma plateia recheada de jornalistas e com a sua família na primeira fila.



Militão assina por sete temporadas e o FC Porto recebe 50 milhões de euros pela transferência do jogador.