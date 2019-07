Francisco Marto é tema para os cursos de Verão do santuário de Fátima

A 4.ª edição dos Cursos de Verão do Santuário de Fátima, que arrancam esta quarta-feira e decorrem até sexta, propõe-se aprofundar a biografia e o contexto histórico em que viveu Francisco Marto.

O pequeno vidente de Fátima era o mais contemplativo dos três pastorinhos. Nas suas memórias, Lúcia escreve que Francisco confidenciava com a sua irmã Jacinta e com ela própria, sua prima, depois das aparições: "Nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos.” E interrogava-se Francisco: “Como é Deus? Não se pode dizer!” E, perante a visão de Jesus, lamentava: “Mas que pena Ele estar tão triste… se eu O pudesse consolar… Se eu fosse capaz de Lhe dar alegria…”

Para Sónia Vazão, do serviço de investigação do departamento de estudos do santuário de Fátima “Francisco era uma figura que via, pela solidão, o caminho para chegar a Deus, um caminho diferente do que Jacinta e Lúcia apresentam à Igreja.”

É esta dimensão que está em abordagem em Fátima. A decorrer no Centro Pastoral Paulo VI, o curso é uma oportunidade para conhecer a vida e o contexto em que viveu o agora santo, no ano em que se assinala o centenário da sua morte.

"Foram convocados especialistas de áreas como a sociologia, a história, e a antropologia”, estando previstas análises à própria figura do pastorinho, à iconografia, e ao seu processo de canonização. Será uma ocasião para ver como é que “as fontes olharam para esta figura e como é que podemos olhar para o Francisco” de acordo com as visões multidisciplinares e diversificadas que serão apresentadas.

O encontro arranca com a apresentação do contexto histórico entre o ano do nascimento e o ano da morte de Francisco Marto, a cargo de Fernando Rosas, do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa.

Na tarde do primeiro dia, o lugar da criança na sociedade portuguesa na transição entre o Antigo Regime e o mundo contemporâneo vai ser o tema analisado por António Gomes Ferreira, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, após o qual se segue uma visita à Casa das Candeias - Núcleo Museológico da Fundação Francisco e Jacinta Marto.

O bispo de Aveiro, D. António Moiteiro Ramos, inaugura o segundo dia de formação, com a apresentação do tema “A educação religiosa da criança nos inícios do século XX”. Segue-se José Manuel Sobral, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que falará sobre “A Gripe Pneumónica em Portugal”.

Depois do almoço, é oferecido um retrato de Francisco Marto nas fontes de Fátima, primeiro, nas Memórias de Lúcia de Jesus, a cargo de Agripina Vieira, do Centro de Tecnologia Restauro e Valorização das Artes do Instituto Politécnico de Tomar, e, de seguida, na documentação histórica e na cronística de Fátima, por André Melícias, do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima (DE). O segundo dia termina com uma visita à casa de São Francisco e de Santa Jacinta Marto, em Aljustrel.

No último dia do encontro, “Os retratos espirituais de São Francisco Marto” serão trazidos por Pedro Valinho Gomes, do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião, da Universidade Católica Portuguesa, seguindo-se uma abordagem aos retratos de Francisco Marto nas representações artísticas, trazida pelo diretor do DE, Marco Daniel Duarte.

Durante a tarde, Sónia Vazão, responsável pelo Serviço de Investigação do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima irá falar sobre “O processo de canonização de São Francisco Marto”, apresentação à qual se segue novamente o diretor do DE, que concluirá o curso com uma biografia de Francisco Marto.

O Departamento de Estudos do Santuário de Fátima promove, desde 2016, os Cursos de Verão, que, na edição do ano passado apresentou uma síntese das leituras do acontecimento centenário de Fátima. Na primeira edição, foram abordadas questões transversais e introdutórias a Fátima. Em 2017, cumpriu-se uma abordagem monográfica, a partir do qual se puderam aprofundar temáticas específicas como a relação entre os papas e Fátima e as biografias dos protagonistas do acontecimento centenário.