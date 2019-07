Gamboa é reforço do Chaves

João Gamboa é reforço do Desportivo de Chaves. O clube transmontano oficializou a chegada do jogador, por empréstimo do Marítimo, até ao final da temporada. O médio-defensivo, de 22 anos, não entrava nos planos de Nuno Manta Santos e voltará a jogar na II Liga, depois da experiência de primeira no Braga e nos insulares.

Na época passada, Gambos fez 18 jogos pela equipa principal do Marítimo, quatro pela equipa B e 14 pelos sub-23. Foi um ano menos fulgurante do que o de estreia nos Barreiros, quando realizou 35 jogos.

Gamboa chegou à Madeira em 2017, proveniente do Braga, incluído no negócio que levou Raul Silva e Dyego Sousa para o Minho.