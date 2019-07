Zé Pedro pronto para dar "show" nos Estados Unidos

O extremo, de 22 anos, parte em busca do sonho americano. Formado no FC Porto, esteve no Feirense e no Covilhã na época passada. Assina pelo Swope Park Rangers e com o objetivo de chegar à MLS.

Zé Pedro teve propostas para continuar a jogar em Portugal, mas "era mais do mesmo" e o extremo, de 22 anos, decidiu que era hora de arriscar. O futebol dos Estados Unidos surgiu-lhe como palco ideal para dar "show" aos americanos. O empresário, Hélio Martins, há algum tempo que lhe falava dessa possibilidade e o jogador, que esteve no Feirense e no Covilhã na época passada, forçou a entrada num voo que o vai levar até ao Kansas. O seu perfil, de extremo rápido, explosivo, drible fácil, apreciador de duelos, encaixa no desenho que lhe têm feito de um futebol em que "os treinadores e os adeptos gostam de espetáculo". "As minhas características podem ser uma mais-valia para entrar nesse tipo de 'show'", diz Zé Pedro, em entrevista à Renascença, já com contrato assinado, por uma temporada e meia, com o Swope Park Rangers, da USL, a liga de desensolvimento do principal campeonato de futebol dos Estados Unidos, a MLS. O Swope Rangers é a equipa satélite do Sporting de Kansas City e o plano do jogador português passa por "dar o passo para a MLS, o mais rápido possível". "Quero mostrar o meu valor e afirmar-me no futebol norte-americano", define. Gerso, antigo jogador do Estoril, do Moreirense e do Belenenses, está há três épocas no Sporting de Kansas City e poderá ser uma boa ajuda na adaptação de Zé Pedro, que já falou com o seu novo treinador, o brasileiro Paulo Nagamura, que também lhe poderá dar um apoio nos primeiros tempos.

À espera de visto para os Estados Unidos e para a I Liga Zé Pedro aguarda pelo visto para poder viajar para os Estados Unidos e iniciar esta nova etapa de uma carreira que ainda não tem passagem pela I Liga. O jogador esteve um ano e meio no Feirense, mas não chegou a ser estreado no escalão principal do futebol português. Um objetivo do extremo formado no FC Porto que poderá ser alcançado mais tarde, sem pressa, ou desespero: "Claro que jogar na I Liga é um dos meus sonhos, mas ainda não tive essa oportunidade. Agora é tempo de pensar no presente e vou para os Estados Unidos com uma proposta do meu agrado". "O futebol está a crescer nos Estados Unidos e penso que é uma excelente oportunidade. Houve propostas de Portugal, mas era um pouco mais do mesmo e tinha de arriscar. O meu empresário há algum tempo que falava dos Estados Unidos e tentei sempre forçar essa possibilidade", conta o avançado, nesta conversa com Bola Branca.