Manchester United sem propostas por Pogba

Ole Gunnar Solskjaer aproveitou a primeira conferência de imprensa da temporada para defender Pogba e esclarecer que conta com o médio francês, apesar dos rumores sobre a sua saída. O treinador do Manchester United informa que o clube não recebeu qualquer proposta pelo jogador e a sua intenção é mantê-lo na equipa.

"Nós não recebemos qualquer proposta pelos nossos jogadores. Nós somos o Manchester United, não tem vender jogadores. Temos de ter os jogadores certos pelo preço certo e se observarem o plantel concluem que temos muitos bons jogadores", disse o norueguês.

Solskjaer considera que "há uma agenda contra o Paul [Pogba]". "Ele é um grande profissional, nunca criou problemas e tem um coração de ouro", completa o treinador, que foi respondendo às questões dos jornalistas sobre o internacional francês.

"O Paul [Pogba] nunca se excluiu da equipa, deu sempre o seu melhor", reforça, numa resposta ao que o agente do jogador vem dizendo sobre a vontade de Pogba sair.

O médio, de 26 anos, está na quarta temporada no Manchester United e tem contrato até 2021. Há notícias que dão conta do desejo do jogador voltar à Juventus. O jogador disse, no final da época passada, que "este poderia ser um bom momento para mudar".

Pogba está faz parte da comitiva inglesa que está a realizar estágio de pré-temporada na Austrália.