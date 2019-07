Antonio Barreca é reforço do Génova. O lateral-esquerdo, de 24 anos, é emprestado pelo Mónaco, clube que o contratou, na época passada, ao Torino, por 12 milhões de euros. Barreca não teve sucesso no Mónaco e em janeiro foi cedido ao Newcastle, onde também não convenceu.

O Génova fica com opção de compra fixada em dez milhões de euros. Formado no Torino, o lateral passou por Cittadella e Cagliari, antes de se fixar no plantel principal do Torino.

Em 2017/18 foi muito condicionado por lesões, fez apenas nove jogos, mas o Mónaco não desistiu e investiu no jogador que agora cede ao Génova.