Edições para Jonas encaixilhar

Jonas anunciou a despedida e os jornais despedem-se do brasileiro, na manhã seguinte. Destaque, em particular, para a primeira página do jornal "A Bola". O diário recorda manchetes que fez com o goleador brasileiro e faz uma colagem para Jonas encaixilhar.

"Foi um prazer, Jonas", despede-se "A Bola". "O adeus de um grande", assinala o "Record". Jonas despede-se hoje dos adeptos e dos relvados, no jogo de apresentação do Benfica, frente ao Anderlecht.

A manchete do jornal "O Jogo" é sobre um regresso: "Marcano volta a casa". FC Porto deve finalizar hoje o regresso do central. Espanhol regressa em definitivo, mas não custará cinco milhões. Jogador aceitou baixar o salário.

Ainda do mercado de transferências, "O Jogo" informa que Brekalo é craque negociado pelo Sporting. Extremo croata, de 21 anos, deverá custar mais do que os 12 milhões de euros pagos por Bas Dost. Já Perin, guarda-redes da Juventus, está nas contas do Benfica e custa 15 milhões.

A exclusão do Académico de Viseu das provas organizadas pela Liga, devido a prestação de falsas declarações financeiras, é outro dos temas em destaque.