Presidente do Rennes critica atitude do FC Porto nas negociações por Koubek

O presidente do Rennes, Olivier Létang, revelou, esta terça-feira, que as negociações com o FC Porto por Tomas Koubek estão paradas, porque a equipa portuguesa tarda em dar o passo em frente decisivo.

"Koubek foi abordado pelo FC Porto, mas o clube está a fazer um jogo um pouco peculiar com ele. Nem atam, nem desatam", contou Létang, na conferência de imprensa de apresentação de Flavien Tait.

O presidente do Rennes classificou a atitude do FC Porto como "incompreensível":



"'Agora quero, agora já não quero'. Sabemos que têm conversado com vários clubes por vários guarda-redes, mas não é um jogo fácil de perceber."

Koubek não é, de facto, o único guarda-redes na mira do FC Porto, para a sucessão de Iker Casillas, que no passado dia 1 de maio sofreu um enfarte do miocárdio e não deverá voltar a jogar.

Bola Branca sabe que o eslovaco Dominik Greif, do Slovan Bratislava, é um deles. Também já foram apontados nomes como o português Anthony Lopes, que tarda em renovar com o Lyon, Ginaluigi Buffon, que regressou à Juventus, Dominik Livakovic, croata do Dínamo Zagreb, ou, mais recentemente, o alemão Kevin Trapp, do PSG.