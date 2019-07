​Liberais "bloqueiam" nomeação de nacionalistas húngaros e polacos para comissões do Parlamento Europeu

O grupo Renovar a Europa, que junta os liberais no Parlamento Europeu, vai bloquear todas as nomeações de eurodeputados eleitos pelos partidos nacionalistas PiS e Fidesz, de direita radical, para a liderança de comissões parlamentares.



A decisão foi aprovada esta terça-feira, por unanimidade, durante uma reunião do grupo Renovar a Europa.

Os liberais vão bloquear qualquer tentativa de eurodeputados eleitos pelo partido polaco PiS e pelo partido húngaro Fidesz liderem comissões no Parlamento Europeu.

Durante o anterior mandato do Parlamento Europeu foram adotados procedimentos, tanto no caso da Polónia como da Hungria, por “claras violações dos valores europeus”, argumentam os liberais.

“O Renovar a Europa baseia-se em valores que defendem a democracia e o Estado de direito. Amanhã, não vamos votar em candidatos para presidentes ou vice-presidentes que pertençam aos partidos no Governo de países sujeitos ao procedimento do artigo 7.º” do Tratado da União Europeia, afirma em comunicado o presidente do Renovar a Europa, o romeno Dacian Cioloş.

Os liberais estão, por exemplo, contra a nomeação da polaca Beata Szydło, para presidente da comissão de emprego e assuntos sociais.

O grupo apela ao Partido Popular Europeu (PPE), de direita, e aos Reformistas e Conservadores do ECR que indiquem para as comissões outros nomes “mais adequados” e que “respeitem os valores comuns europeus”.