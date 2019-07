Vanessa Marques, a artilheira do Braga quer bater a própria marca de 30 golos

Vanessa Marques, jogadora do Sporting de Braga, faz um balanço positivo da temporada passada, coroada com a conquista do campeonato, e define como objetivos imediatos o bicampeonato e o apuramento para a Liga dos Campeões, sempre com a superação como palavra de ordem. Para mais tarde, o sonho de jogar no estrangeiro.

Foram 30 golos em 20 jogos de Vanessa Marques no campeonato, que lhe deram o prémio de melhor jogadora e ajudaram o Braga a conquistar, pela primeira vez desde que entrou no futebol feminino, o título de campeão nacional. A isso, a equipa minhota juntou a Supertaça. Só não conquistou a Taça de Portugal, ganha pelo Benfica. Em entrevista a Bola Branca, a avançada, de 23 anos, faz "um balanço bastante positivo" da última época.



"Entre os três títulos que tínhamos ao nosso dispor, conseguimos alcançar dois. Foi um feito para o clube. Para mim, é um orgulho imenso poder representar o SC Braga. Estou desde o início do projeto e estes títulos significam muito, por toda a aposta que o clube tem feito e por toda a entrega que nós jogadoras temos tido, com o restante apoio do departamento do SC Braga. Foi uma época repleta de coisas muito boas", afirma a goleadora.