Portimonense contrata lateral ao vencedor da Liga dos Campeões asiática

O Kashima Antlers, do Japão, anunciou, esta terça-feira, que chegou a um princípio de acordo com o Portimonense para a transferência de Koki Anzai para o clube português.

No site oficial, o Kashima Antlers ressalvou que a finalização do negócio está pendente de exames médicos, entre outros fatores não revelados. O lateral-esquerdo, de 24 anos, tem 72 jogos, seis golos e 10 assistências em duas épocas pelos vencedores da Liga dos Campeões asiática. É mais um do filão japonês que já trouxe Shoya Nakajima para Portugal.

Em declarações às redes sociais do clube, Koki Anzai pediu desculpa aos adeptos por sair a meio da época e explicou a razão para o fazer: "Este ano, completei 24 anos de idade e decidi que era a minha última oportunidade de jogar no estrangeiro."

O defesa internacional japonês é esperado em breve no Portimonense, que esta terça-feira derrotou o Wrexham, do País de Gales, por 1-0. O único golo da partida foi marcado por Jadson, aos sete minutos.

A equipa de António Folha tem duelos marcados com Braga, a 13 de julho, Marítimo, a 16, e com o Lille, de França, a 24- Na Copa Ibérica, o Portimonense terá, ainda, pela frente o Getafe, o Bétis e o FC Porto.