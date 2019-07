Bernardo Martins troca Benfica pelo Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira anunciou, esta terça-feira, a contratação de Bernardo Martins ao Benfica.

O médio português, de 21 anos, assinou contrato com os castores válido para as próximas três temporadas.

O Benfica contratara Bernardo Martins em janeiro de 2019, ao Leixões. Pela equipa B das águias, o médio disputou 12 jogos. Agora, para a estreia na I Liga, Bernardo mostra-se "confiante para poder ajudar a equipa a conquistar os objetivos propostos, e preparado para enfrentar este novo desafio".

"Vim para ajudar. Sou um novo membro do clube que está pronto para enfrentar tudo o que aparecer. Estou pronto para superar todas as dificuldades, e com o apoio de todos será mais fácil", afirmou o jogador, em declarações ao site oficial do Paços.