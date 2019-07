​França deixa de financiar medicamentos homeopáticos

O Estado francês vai deixar de financiar medicamentos homeopáticos, anunciou esta terça-feira a ministra da Saúde, Agnes Buzyn.



A nova política será totalmente implementada a partir de 2021, disse a governante em entrevista ao jornal “Le Parisien”.

No início do ano, o regulador do setor da saúde em França recomendou ao Governo que deixasse de comparticipar os medicamentos homeopáticos, alegando a insuficiência de resultados das chamadas medicinas alternativas na sequência de uma investigação.

A ministra francesa da Saúde explica que os cortes nos reembolsos vão começar por ser parciais, de 30% para 15% em janeiro do próximo ano. Em 2021 serão totalmente eliminados.

“Isso dará tempo aos fabricantes para se organizarem”, referiu Agnes Buzyn.