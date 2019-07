Pedro Sousa passa em Perugia, Gonçalo Oliveira fica pelo caminho

Pedro Sousa garantiu, esta terça-feira, a passagem aos oitavos de final do Challenger de Perugia, em Itália.

O número dois português, número 107 do mundo e que defende o estatuto de quinto cabeça-de-série do torneio, derrotou o local Lorenzo Musetti, 375.º do "ranking" ATP, em dois "sets", pelos parciais de 6-2 e 7-5. O encontro durou 1h13.

O outro português em prova, Gonçalo Oliveira, não passou da primeira ronda.



O número quatro nacional, 257.º da hierarquia mundial, deu luta, mas foi derrotado pelo italiano Giulio Zeppieri, número 401 do mundo, em dois parciais, por 7-6(2) e 7-6(1). O jogo terminou ao fim de 1h47.

Na próxima ronda, Pedro Sousa vai defrontar o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, número 164 do "ranking" ATP.