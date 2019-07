​Quatro projetos portugueses conquistam Prémios de Arquitetura Architizer 2019

Entre os vencedores do concurso, que reúne 100 categorias para arquitetura, às quais concorriam 553 finalistas, surgem quatro projetos portugueses, todos escolhidos por votação do público.

Também tinha sido finalista "Pavilhão do Atlântico", em Viana do Castelo, projeto do ateliê Valdemar Coutinho Arquitectos, construído em 2018, como pavilhão desportivo da autarquia, nomeado nas categorias Detalhes Plus - Arquitetura de Betão, e Desporto & Centros de Recreação.

O projeto "Lisbon Wood", em Lisboa, construído em 2019, consiste num conjunto de apartamentos cujo edifício original era dedicado a serviços públicos, e foi remodelado para criar uma área residencial.

Na categoria Conceitos - Plus - Arquitetura + Cor venceu o projeto "House 3000", do ateliê Rebelo de Andrade, com estatuto de casa privada, no campo, numa herdade da zona de Alcácer do Sal, construído em 2018.

O "Pátio do Meco", em Sesimbra, do ateliê de Fábio Ferreira Neves, venceu na categoria Residencial - Casa Privada, com data de construção de 2018, e com estatuto de 'guesthouse'.

O júri dos prémios é anualmente composto por cerca de 500 profissionais das áreas da arquitetura, do design, jornalismo, engenharia e construção.

Promovidos a nível mundial pelo sítio na Internet de divulgação de arquitetura Architizer A+, os prémios são apresentados como "o maior programa de prémios a celebrar a melhor arquitetura e produtos do ano", e o seu objetivo é criar "um prémio que lembre ao mundo como a arquitetura é importante."