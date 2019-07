​Nova fase na recuperação da Igreja de São Cristóvão. E todos podem ajudar

A Câmara de Lisboa vai comparticipar com 100 mil euros a segunda fase das obras da Igreja de São Cristóvão, em Lisboa. A promessa foi feita pelo autarca, Fernando Medina, na cerimónia que assinalou a conclusão dos trabalhos no exterior do edifício.

“O presidente da junta confidenciou-me que também irá contribuir na reta final”, adiantou Fernando Medina, sem referir valores.

Depois do arranjo do telhado e do reboco – trabalhos que resultaram da angariação de fundos que teve início em 2014 – segue-se agora a renovação do sistema elétrico (50 mil euros) e a recuperação das 36 telas da autoria de Bento Coelho da Silveira que irá custar 360 mil euros. Uma delas, que retrata Santo António, já foi intervencionada e pode ser vista do lado direito da igreja, quando se entra.

“Neste momento corre no Facebook, a partir da página Arte por São Cristóvão, uma campanha para a tela de São Cristóvão a atravessar o rio. Quando tivermos os 8.500 euros, podemos começar a restaurá-la”, diz o padre Edgar Clara, responsável pela iniciativa.

O procedimento – primeiro angaria-se o dinheiro, depois faz-se a recuperação – é extensível a todos os quadros, à semelhança do que aconteceu com o exterior. “Os quadros estão muito escuros. Todos os vernizes ficaram muito escurecidos com o tempo. Estamos desejos de lhes poder devolver luz, cor e brilho”, acrescentou.

A semelhança do que tem acontecido, o sacerdote continua a apelar aos donativos. “Tenho um compromisso com as pessoas de comunicar o dinheiro que existe e de explicar o que vai ser feito e de que modo. A ideia é que as pessoas olhem para uma tela e possa dizer: eu dei dinheiro para o restauro.”

Além da Igreja de São Cristóvão, o padre Edgar Clara é responsável também pela abertura ao público da Torre da Igreja do Castelo, na mesma cidade.

A reabilitação da Igreja de São Cristóvão começou em 2014, quando o projeto ganhou o orçamento participativo. Além dos 75 mil euros que daí resultaram, seguiram-se noites de fados, arraiais populares, vendas de biscoitos e até de telhas, num total superior a 160 mil euros.

“Comprei duas telhazitas. Espero que estejam lá em cima devidamente assinaladas”, disse Fernando Medina, sublinhando o valor patrimonial do monumento. “É uma das poucas construções desta zona da cidade que sobreviveu intacta ao terramoto [de 1755]. Tem um acervo verdadeiramente único.”