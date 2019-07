Pinto da Costa vai recorrer da suspensão de três meses

O FC Porto anunciou, esta terça-feira, que o seu presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, vai recorrer da suspensão de 90 dias que lhe foi imposta pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com comunicado dos portistas no site oficial, Pinto da Costa "considera a decisão injusta e atentatória do direito à liberdade de expressão".

Além dos 90 dias de suspensão, o presidente do FC Porto é condenado a pagar uma multa de multa de 11.480 euros. Em causa estão declarações proferidas por Pinto da Costa, na comunicação social, sobre a arbitragem. O líder portista afirmou que os árbitros são "adversários que vestem de preto, andam com um apito na boca ou estão sentados em frente a ecrãs de televisão".