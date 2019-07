Arouca sublinha que foi feita justiça com exclusão do Académico de Viseu da II Liga

O presidente de gestão do Arouca e da SDUQ do clube, Joel Pinho, acredita que foi feita justiça com a suspensão do Académico de Viseu das competições profissionais durante três épocas, que garante aos arouquenses a manutenção na II Liga, e espera que a reintegração nas competições profissionais se processe o mais rapidamente possível.

O Arouca foi despromovido ao Campeonato de Portugal, pela via desportiva. No entanto, alegadas falsas declarações do Ac. Viseu sobre a inexistência de dívidas a jogadores na época 2017/18 evitam esse destino. Em declarações a Bola Branca, Joel Pinho assume que o clube nortenho já esperava este desfecho.

"Estamos muito contentes, era uma decisão que já aguardávamos. Estávamos a trabalhar nesse sentido, na construção do plantel, na esperança de que fosse feita justiça. Estamos, agora, a exigir a nossa reintegração o mais rápido possível. Ficámos contentes, porque somos nós que temos de ocupar o lugar do Viseu na II Liga", refere.

O contexto



A exclusão do Académico de Viseu foi decidida pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No acórdão do pleno do CD da FPF, o clube viseense foi condenado à "sanção de exclusão das competições profissionais em três épocas desportivas" e ao pagamento de uma multa de 4.463 euros.

Em causa está a declaração de não dívida apresentada na candidatura ao licenciamento para a época 2018/19, devido a alegados atrasos no pagamento a três futebolistas, dois dos quais dizem ter acordado verbalmente esta situação e um outro que assegura ter recebido em numerário.