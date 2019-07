Jonas anuncia final da carreira

É oficial. Jonas confirmou, esta terça-feira, que decidiu terminar a carreira, conforme Bola Branca avançara.

"Gravo este vídeo para informar, juntamente com o Benfica, que neste momento da minha vida decidi encerrar a minha carreira de jogador profissional de futebol", anunciou o avançado brasileiro, de 35 anos, em vídeo publicado nos canais oficiais do Benfica.

O Benfica tem marcada, para as 19h30, no Estádio da Luz, uma homenagem a Jonas.

Além do adeus ao camisola "10", realiza-se, à mesma hora, a apresentação do plantel aos sócios e adeptos do Benfica. Uma hora depois, será dado o apito inicial do jogo de preparação com os belgas do Anderlecht.

Jonas chegou ao Benfica como jogador livre, em setembro de 2014. Desde então, o brasileiro marcou 137 golos em 183 jogos, tendo sido o melhor marcador do campeonato em 2015/16 e 2017/18.

No palmarés, a nível coletivo, ficam quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e duas Supertaças.

[notícia atualizada às 19h16]