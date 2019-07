Pako Ayestarán segue João Félix "há vários anos" e acredita que o português terá sucesso em Espanha

Pako Ayestarán tem João Félix referenciado "há vários anos" e não tem dúvidas: o novo avançado do Atlético de Madrid tem tudo para se adaptar ao futebol espanhol e ser um caso de sucesso.

"Tenho referências dele há vários anos, porque a Liga portuguesa é muito seguida em Espanha, sobretudo porque surgem muitos jogadores bons. Nos últimos anos, isso tem-se verificado, com jogadores com origem no Porto e no Benfica", começa por dizer o treinador espanhol, em declarações a Bola Branca.

João Félix "é um jogador com condições extraordinárias", que tanto pode jogar na ala como a segundo avançado e "será melhor entrelinhas". Ayestarán acredita no potencial do jovem português e coloca apenas uma questão:

"É um jogador que pode adaptar-se perfeitamente à Liga espanhola. O melhor está para vir. A única questão será onde poderá encaixar-se numa equipa como o Atlético de Madrid. Essa será a questão mais importante."

João Félix trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros - 120 milhões são o valor líquido da transferência, enquanto os restantes seis correspondem a juros.