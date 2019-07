FC Porto é "boa opção" para Marcano

Pako Ayestarán, antigo adjunto do Benfica, considera que a eventual transferência para o FC Porto será uma boa opção para Iván Marcano.

"Creio que é uma boa opção. O Porto, como outros clubes portugueses, tem estabilidade rendimento porque acreditam nos processos e, no final de contas, para qualquer jogador, chegar a clubes assim é benéfico para desenvolverem e extraírem o o máximo do seu potencial. Por isso mesmo há tantos jogadores que saem do Porto e do Benfica. Creio que é uma grande opção para o jogador", assegura o antigo treinador de Las Palmas ou Valência.

Marcano já estará no Porto, para fazer exames médicos e assinar contrato pelos dragões. O central espanhol, de 32 anos, falhou mesmo o primeiro treino da pré-época da Roma, devidamente autorizado. O FC Porto deve pagar cerca de cinco milhões pelo regresso de Marcano, que vestiu de azul e branco entre 2014 e 2018.