Iván Bulos regressa ao Boavista. "Muito contente por voltar a minha casa"

O Boavista anunciou, esta terça-feira, o regresso de Iván Bulos, a título definitivo, para as próximas duas temporadas.

O ponta-de-lança peruano, de 26 anos, jogou no Bessa durante duas meias épocas - no total, uma temporada. Na segunda metade de 2016/17, marcou dois golos em 12 jogos. Na primeira metade de 2018/19, fez seis jogos, antes de se lesionar com gravidade ao serviço da seleção do Peru e, depois, rumar ao Deportivo Municipal, do seu país natal.

Em vídeo publicado nas redes sociais do Boavista, Bulos admitiu que deixou "muitas coisas por fazer" na primeira passagem pelo clube e, portanto, tem "mesmo muita vontade" de compensar o tempo perdido.

"Passei muito tempo sem jogar, [antes da lesão] encontrava-me num bom momento. Agora, quero jogar, estou com uma vontade muito grande de voltar a jogar aqui", afirmou o internacional peruano.

Iván Bulos não esconde o carinho especial sentido pelo Boavista e por todas as pessoas que trabalham no clube:

"Parece que fui ontem embora. Alguns companheiros são novos, mas toda a gente do clube é a mesma. Estou muito contente por estar outra vez com eles. Estou muito contente por voltar a minha casa."