Morreu Arthur Ryan, fundador da cadeia de lojas Primark

O fundador da cadeia de roupa Primark morreu esta segunda-feira, aos 83 anos de idade.

Arthur Ryan sofreu de doença durante um curto espaço de tempo, segundo um anúncio feito pela empresa.

A primeira loja da Primark abriu em Dublin, na Irlanda, de onde Ryan era natural, em 1969 e era conhecida por “Penneys”, mas a marca tornou-se tão famosa por causa dos preços baixos, que ganhou a alcunha de “Primani”, vindo mais tarde a adotar o nome atual.

George Weston, da empresa Associated British Foods, que detém a Primark, disse ao jornal “Financial Times” que o fundador era muito atencioso aos detalhes do negócio e visitava frequentemente as lojas, percorrendo os corredores ou nas traseiras a verificar o estado dos produtos.