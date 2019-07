Portugal derrota Alemanha no Mundial feminino de hóquei em patins

A seleção nacional feminina de hóquei em patins derrotou a Alemanha, por 2-1, na terceira jornada do grupo B do Mundial da modalidade.

A Alemanha adiantou-se no marcador ainda na primeira parte, por intermédio de Maren Wichardt. Contudo, Portugal conseguiu operar a reviravolta, com golos de Ana Catarina Ferreira e Maria Silva.

A equipa das quinas, que perdera os dois primeiros jogos, frente a Itália e Argentina, fecha o grupo com três pontos, menos seis que as argentinas e menos três que as italianas.

Este resultado permite a Portugal evitar o primeiro classificado do grupo A, a campeã em título Espanha, nos quartos de final. Ao invés, seleção portuguesa terá pela frente o Chile, que ficou em segundo.