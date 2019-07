Coentrão suspenso por dois jogos por criticar arbitragem de jogo frente ao Benfica

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol multou Fábio Coentrão por críticas à arbitragem.

Os factos remontam a um jogo entre o Rio Ave, que o internacional português representou na última época, e o Benfica, que os encarnados venceram por 2-3. No final do jogo, Coentrão acusou os árbitros de falta de coragem.

"É complicado jogar nestas condições. É complicado. Viu-se no lance do 2-0. É falta evidente porquê que os árbitros não têm coragem de fazer aqui o mesmo que fazem às equipas grandes? É falta. Ponto final. Assim é ainda mais difícil. Mas o nosso futebol está assim. Este é o estado do nosso futebol. Só tenho pena de hoje não ter tirado pontos ao Benfica. Tenho muita pena", disse Coentrão, a 12 de maio de 2019.

Além da suspensão por dois jogos, Coentrão foi multado em 1.910 euros.