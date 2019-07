Comentadores da Renascença olham para o Estado da Nação. O bom, o mau e as previsões

“Consolidação do défice orçamental; cumprimento das metas europeias em matéria orçamental; descida do desemprego”, diz Nuno Garoupa, enquanto que Nuno Botelho aponta para o aumento das exportações. “Em dez anos, as exportações nacionais passaram de 28% para 43% do PIB, sendo que grande parte deste sucesso se deve ao dinamismo e resiliência das empresas do Norte, região do país com maior orientação exportadora.”

Já para Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo, a dupla de comentadores das segundas e quartas-feiras , os aspetos positivos são políticos, mas diferentes. “Pela positiva, destaco a ideia de que uma coligação construtiva à esquerda é possível – durou uma legislatura – e a confirmação de que não é preciso uma austeridade de cortes cegos para cumprir as regras do défice”, diz Lucas Pires, enquanto Raposo sublinha o facto de os populismos não terem aumentado de expressão em Portugal, comprovando que “o país está numa rota diferente do resto da Europa”.

Esta última questão é também apontada por João Taborda da Gama, que participa juntamente com Medina num programa de comentários às terças e quintas-feiras de manhã , na Renascença , mas para além da “redução do preço e simplificação dos passes sociais”, o professor universitário e fiscalista destaca ainda a lei “que permitiu o acesso dos pacientes portugueses a preparações e substâncias à base de canábis, baseada num amplíssimo consenso parlamentar.”

Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, destaca “a continuação da diminuição do desemprego” como o aspeto mais importante a nível social e económico e, no campo das medidas estruturais, salienta a “criação do passe único nas áreas metropolitanas”.

Apesar de não alinhar no tema da austeridade, a falta de condições da SNS também aflige Jacinto Lucas Pires. “Pela negativa, destaco o estado preocupante do sistema nacional de saúde e, em geral, a falta de investimento público – a falta de visão, de ambição, na construção de uma sociedade mais justa e mais ecológica”.

João Taborda da Gama também aponta o holofote ao estado do Serviço Nacional de Saúde. “É fundamental resolver os problemas do SNS e não proclamar fidelidade ao SNS. Uma coisa sem a outra não é um exercício sério. E quem mais sofre são aqueles que não têm seguros privados (e incluo aqui a ADSE). Os efeitos nefastos das 35 horas no setor da saúde ainda não pararam de se fazer sentir”, diz, acrescentando ainda como aspetos negativos “toda a discussão à volta da lei de bases da saúde, o ataque irracional às PPP e as dificuldades do SNS que muitas vezes esses debates pareciam estar a querer esconder.”

Nuno Botelho culpa a política de cativações do Governo “que tem criado o caos em serviços públicos essenciais, designadamente nas áreas da Saúde, Educação, Justiça ou Transportes. Trata-se de uma austeridade encapotada que está a esvaziar o Estado de capacidade para dar resposta às necessidades dos cidadãos e das empresas, numa opção política clara de reposição de rendimentos apenas para algumas classes de trabalhadores, retirando com isso, competitividade à economia, e diminuindo, em última instância, a qualidade de vida dos portugueses.”

Brexit, espirros e estagnação

A principal ameaça do próximo ano também vem da Europa, segundo Fernando Medina. O autarca teme acima de tudo o Brexit. “A saída do Reino Unido terá sempre impacto significativo. Se for saída sem acordo as repercussões imediatas e futuras serão muitíssimo negativas”, diz.

Nuno Botelho concorda, mas acrescenta mais ameaças. “Tendo em conta que as exportações têm sido o grande motor do crescimento da economia portuguesa nos últimos anos, vejo com preocupação as previsões de desaceleração da economia europeia, onde se encontram os nossos principais clientes.”

“Este quadro pode complicar-se ainda mais com um Brexit sem acordo e com um maior grau de protecionismo em alguns mercados externos, designadamente no mercado norte-americano, principalmente se Donald Trump for reeleito e se mantiverem as hostilidades com a China em termos políticos e comerciais”, afirma.

Luís Aguiar-Conraria também tem os olhos colocados no mesmo local. “Diria que o principal risco tem a ver com as consequências da guerra comercial entre os Estados Unidas e a China, com a Rússia lá metida no meio.”

Henrique Raposo teme “o défice externo (isto é, vivermos acima do que produzimos)” que “está a regressar. É preciso travar.”

Para João Taborda da Gama “os riscos são sempre a ameaça de um espirro económico conjuntural que desmanche o trabalho de equilíbrio das contas levado a cabo pelo anterior governo, e mantido por este (com exceção da dívida pública, que é onde reside a nossa maior fragilidade)”, posição partilhada por Nuno Garoupa, que está preocupado com a possibilidade de haver “estagnação económica, agravamento das condições de financiamento da economia e agravamento na deterioração dos serviços públicos nas áreas sociais e judiciais”.

Por fim, Jacinto Lucas Pires tem sobretudo preocupações políticas. “Há o risco de, esquecidos os tempos ‘abaixo de zero’ da austeridade Passos/Portas, não se refazer a coligação de esquerda, e isso pode levar a alguma instabilidade política e social.”