Viviani vence quarta etapa do Tour com recurso ao "photo finish"

Elia Viviani venceu a quarta etapa da Volta a França, esta terça-feira, com recurso ao "photo finish".

O ciclista italiano, da Deceuninck-Quick-Step, superou o norueguês Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) e o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal). Foi a primeira vitória de Viviani na presente edição do Tour, ao terminar os 213,5 quilómetros da etapa, entre Reims e Nancy, em cinco horas, nove minutos e 20 segundos.

A liderança da classificação geral individual continua a estar na posse do francês Julian Alaphilipe (Quick-Step), que cruzou a meta com o restante pelotão, com o mesmo tempo do vencedor da tirada. O camisola amarela leva vantagem sobre dupla da Team Jumbo-Visma: 20 segundos sobre o belga Wout van Aert e 25 sobre o holandês Steven Kruikswijk.

Os portugueses Rui Costa (UAE Team Emirates), José Gonçalves (Katusha-Alpecin) e Nelson Oliveira (Movistar) também chegaram à meta com o pelotão, com o mesmo tempo de Viviani. Costa ocupa a 37.ª posição da geral, a 1m28s da amarela, Oliveira está em 88.º, a 10m25s, e Gonçalves está em 112.º, a 14m22s.

A quinta etapa, marcada para quarta-feira, liga Saint-Dié-des-Vosges e Colmar, num percurso de 175,5 quilómetros.