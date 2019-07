Apreendidos três milhões de euros em dinheiro no aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu três milhões de euros em numerário, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. De acordo com o comunicado da PJ, o dinheiro estava escondido no interior de malas de viagem.

"Os passageiros, três mulheres e quatro homens, preparavam-se para abandonar o continente europeu por via aérea, quando foram detetados e detidos e as quantias que transportavam apreendidas", lê-se na nota de imprensa.



As autoridades suspeitam que o dinheiro "provêm e têm subjacentes o crime de fraude fiscal".

A Judiciária refere ainda que "as apreensões e detenções resultaram de sucessivas operações e ações de prevenção criminal desenvolvidas pela Polícia Judiciária, desde finais do ano transato até ao presente.