Polícia Marítima portuguesa resgata 47 migrantes na Grécia, 21 são crianças

A equipa da Polícia Marítima portuguesa em missão na Grécia resgatou esta terça-feira de madrugada um grupo de 47 migrantes, 21 das quais crianças, que se encontrava a bordo de um bote rumo à ilha grega de Lesbos.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) refere que o grupo, constituído por 21 crianças, 11 mulheres e 15 homens, foi detetado pela Viatura de Vigilância Costeira (VVC) da Polícia Marítima (PM) pelas 05h40, que passou as coordenadas à equipa da PM que se encontrava a bordo da embarcação "Tubarão" e 17 minutos depois conseguiu fazer a interceção do bote.

A AMN precisa que, após a interceção, os migrantes foram transferidos para a embarcação Polícia Marítima e transportados para o porto de Skala Skamineas, onde desembarcaram em segurança e foram entregues às autoridades gregas.

A Polícia Marítima participa na operação “Poseidon”, da agência europeia de controlo de fronteiras Frontex e em apoio à guarda costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da UE no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.